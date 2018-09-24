Kazakistanlı gazeteciler Özdemir ile bir araya geldi

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'i Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Joyamergen ve beraberindeki kadın gazeteciler ziyaret etti.

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan'ın misafiri olarak Türkiye'ye gelen Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Joyamergen ve beraberindeki 8 kadın gazeteci bölgeyi geziyor. Kazakistan'dan gelen gazeteciler Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır'ı gezecek.

Ziyaretler kapsamında Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'i de ziyaret eden Kazakistanlı Gazeteciler, Başkan Özdemir'den ilçe hakkında bilgi alan gazeteciler, misafirperverlikten dolayı Başkan Özdemir'e teşekkür etti.

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, ilçe hakkında bilgiler vererek Gölbaşı ilçesinin 1958 yılında ilçe olduğunu belirtti.

Özdemir, ilçenin günümüzde birçok il merkezine göre daha ileri bir düzeyde gelişmişlik gösterdiğini söyledi.

Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Joyamergen, Gölbaşı ilçesini ve Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'i ziyaret etmekten mutluluk duyduklarını belirterek, vakfın yapısı ile ilgili bilgi verdi.

AGAD Başkanı İbrahim Aslan ise, misafirleri Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ve mesleki dayanışmanın önemine işaret ederek, AGAD ile Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfının ortak projelerde yer alacağını dile getirdi.