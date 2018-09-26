Kazakistanlı gazeteciler Vali Kalkancı ile bir araya geldi

Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyetinin misafiri olarak Türkiye'ye gelip Doğu ve Güneydoğu illerine yönelik düzenledikleri gezi programı çerçevesinde Adıyaman'a gelen Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Joyamergen ve beraberindeki Kazakistanlı gazeteciler, Vali Nurullah Naci Kalkancı'yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Kazakistanlı gazetecilere Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan eşlik etti.

Adıyaman'a gelen 8 kişilik Kazakistanlı gazeteciler grubu, bir açık hava müzesi konumunda olan Adıyaman'ın tarihi ve turistik yerlerini gezerek, Türkiye'nin ve Adıyaman'ın kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyetinin misafiri olarak Adıyaman'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Joyamergen, “Türkiye bizim için çok önemli ve kardeş olduğumuz bir ülkedir. Kazakistan'ı tanıyan ilk ülke Türkiye'dir. Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfımız 4 sene önce kuruldu. Amacımız, Türk dünyası gazetecileri bir araya getirerek Türk dünyasının birliğini sağlamaktır. Biliyorsunuz Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi Türk Devletleri Türkiye'ye ve Türk kardeşliğine kavuştu. Buradaki programımız süresince Türkiye'deki gözlemlerimizi ve Türk misafirperverliğini Kazakistan'a gittiğimizde en güzel şekilde işleyip, dile getireceğiz” dedi.

Kazakistanlı gazetecilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı ise, “Kazakistan her zaman bizim dost ve kardeşimiz olan bir ülkedir. Bizler iki devlet bir milletiz. Bu tür sosyal ve kültürel ilişkiler geliştikçe kardeşlerimiz arasındaki hasrette sona erecektir. Öğrenciliğim ve gençliğim Türk dünyasının sevgi ve sempatisiyle geçti. Çocukluğumdan beri oraların hasretiyle ve özlemiyle yaşıyorum. Birlikte hareket ettiğimizde de dünya üzerinde bir güç ve daha etkili bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Bundan sonra daha güzel ve daha samimi ilişkiler olacaktır. Bu ilişkilerin karşılıklı gelişmesinde de Türk ve Kazak gazetecilerin ciddi katkıları olacaktır” diye konuştu.

Yaklaşık yarım saat süren ziyaret sonundan sonunda Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Joyamergen, Vali Nurullah Naci Kalkancı'ya Kazakistan yöresel kaftanı giydirdi.