Keçiler firarda

Adıyaman’ın Balyan beldesi Çatdere köyü Kümeevleri mevkiinde Mehmet Toluk’a ait sürüden bir keçi ayrıldı. Süreden ayrılan keçinin ardından 4 keçi daha ayrılarak sarp kayalıklara doğru ilerledi. Keçilerden bir tanesi sarp kayalıklardan aşağı atlayınca diğer dört keçi de atladı. Keçilerin sahibi keçilerin peşinden koştu ama geç kaldı.

Kayalıklardan aşağı atlayan keçileri çıkarmak isteyen şahıs başarılı olamadı. Köyden getirdiği merdiven ile keçileri kurtarmak istedi ancak keçileri kurtaramayınca itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri 40 kilometrelik araçla yolculuktan sonra yaklaşık 2 kilometre yol yürüyerek keçilerin mahsur kaldığı kayalıklara ulaştı.

Keçileri kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. İp ile keçilerin bulunduğu yere inen itfaiye erleri daha sonra keçileri ip ile aşağı sarkıttı. İp ile bağlanan keçiler tek tek kurtarılarak özgürlüğüne kavuştu.