KEFEK Başkan ve üyeleri kadın girişimcilerle bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün ev sahipliğinde Adıyaman, Gaziantep, Kilis bölgesel bilgi ve deneyim paylaşımı ve farkındalık arttırma çalışma ziyareti düzenliyor.

KEFEK Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun başkanlığında üyeler, Eski Devlet Bakanı Gürdal Akşit, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, AK Parti Trabzon Milletvekilli Ayşe Sula Köseoğlu ve AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman’a geldi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ilk olarak Atatürk Bulvarı üzeri Saat Kulesi yakınlarında bulunan hafriyat şirketi sahibi Birsen Günay’ı işyerinde ziyaret etti.

KEFEK Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, komisyon olarak kadınların her alanda var olmaları için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Kadınlarımızın toplumumuzun her alanında var olması için çalışmalar yapıyoruz. Ekonomiden siyasete, sosyal yaşamdan kültürel yaşama her alanda kadınlarımızın var olması, o noktada sorunları yerinde tespit edebilmek için bölgede toplantılar yapıyoruz. Bizzat kadınlarımızla bir araya gelerek sorunlarını ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyoruz. Geldiğimiz noktayı tespit etmeye çalışıyoruz. Kilis, Gaziantep ve Adıyaman illerinde kadına dahil neler yapıldığına dair, nelerin eksik nelerin yapılması gerektiğini görüşüyoruz. Bizzat onlarla temas kurmak bizim için en doğru sonuca varmamızı, diğer taraftan da idari yönleri inceleyerek çözüm üretmeye çalışıyoruz. Kadınların istihdamını arttırma noktasında geldiğimiz nokta çok güzel. Son 14 yılda yüzde 34 buçuk seviyelerine çıktı. Bunu daha da arttırma noktasında Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasının kadının istihdamın önemli olduğunu ve katkısının önemli sonuç sağlayacağını düşündüğümüz için kadının eğitimi ve istihdamı noktasında çalışmaları değerlendiriyoruz” dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kurucu Başkanı Eski Devlet Bakanı Güldal Akşit ise konuşmasında, “Sosyal ve Ekonomik anlamda hangi noktalara kadınlarımızı getirebileceğimizi konuştuk. Siyasette kadın zaten artık görünür noktaya geldi. Onun için bu çalışmaları ben çok önemsiyorum" dedi.

Şirketi sahibi Birsen Günay ise konuşmasında, kendisi ve şirket ile ilgili bilgiler verdi. Daha sonra Derya Turgut tarafından işlenilen kabak Gürdal Akşit’e hediye edildi. KEFEK Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu ise Birsen Günay’a plaket verdi.

Komisyon üyeleri daha sonra başka kadın işletmecileri ziyaret etti.