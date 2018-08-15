Keklikler dakikalar içerisinde küle döndü

Görüntüyü çeken kişinin duruma tepkisi sosyal medya sitelerinde paylaşım rekoru kırdı.

Olay, Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Üçgöz köyü Ortayol mevkiinde meydana geldi. Bir vatandaş, tarlada yavruları yumurtadan çıkan anne keklik ve 12 yavrusunu kameraya kaydetti. Görüntüleri çeken vatandaş, yavrularının üzerinden hiç ayrılmayan anne ve yavru keklikleri görüntüledikten sonra otlayan hayvanların yanına gitti.

Yaklaşık 50 metre uzaklıktaki anız yangını rüzgarın etkisiyle kekliklerin bulunduğu yere doğru ilerledi. Dakikalar önce canlı olarak görüntülenen yavru keklikler anız yangınıyla küle döndü. Anne keklik yangın nedeniyle yavrularını bırakarak uçmak zorunda kaldı.

Beş dakika önce canlı görüntülediği kekliklerin küle döndüğünü gören vatandaş, anız yakanlara tepki göstererek, “12 tane yavrunun hesabını Allah’a nasıl vereceksiniz, Allah bunu size bırakma, bunlar can değil mi, Allah’tan korkun” dedi.

Çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan vatandaşın bu paylaşımı çok sayıda yorum aldı.