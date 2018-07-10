Kelepçeli hırsızlar yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinde Suriye uyruklu S.E. ile ismi öğrenilemeyen 3 Suriye uyruklu şahıs, yine Suriye uyruklu olan F.F. isimli şahsın ellerini plastik kelepçe ile bağladı. Şahıslar, F.F. isimli şahsın cep telefonuyla 3 adet koyununu çalarak olay yerinden kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları inceleme ve çalışmalar sonrası hırsızlık yapan şahıslar, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar üzerinde ve bindikleri otomobilde 1 adet çalıntı cep telefonu ile çalıntı koyunları satarak elde edilen bir miktar para da ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.