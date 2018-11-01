Kendi bahçesinde ölü bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 49 yaşındaki adam kendi bahçesinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesinde önceki günün sabah saatlerinde bahçesine gitmek üzere evinden çıkan Ahmet Sevim (49) akşam hava kararmasına rağmen eve dönmedi. Merak eden ailesi bahçeye giderek Ahmet Sevim'i aramaya başladı. Yakınları ve köylüler tarafından aranan adamın cansız bedeni bahçe içerisinde bulundu. Cesedin bulunması ile durum sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet Sevim'in hayatını kaybettiğini belirlerken jandarma ekipleri ise olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Ahmet Sevim'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.