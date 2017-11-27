Kendini çocuklarına adadı

Eşi Zeynal Bali’yi 4 yıl önce trafik kazasında kaybeden 43 yaşındaki anne Reyhan Bali, 3 çocuğuyla beraber yaşam savaşı veriyor. 25 yaşındaki Münevver, 23 yaşındaki Aslı ve 16 yaşındaki Hüseyin ile beraber hayata tutunmaya çalıştıklarını belirten Reyhan Bali, ömrünü çocuklarına adadığını söyleyerek gözyaşlarını tutamadı. Hem kendisine hem de çevresine saldırarak zarar veren 25 yaşındaki kızı olan Münevver Bali’yi 10 yıldan fazla bir süre bir ağaca zincirle bağladığını söyleyen Reyhan Bali, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından kendisine verilen destekler sonucunda yapılan tedaviler neticesinde kızının saldırganlığının gittiğini söyledi. Akraba evliliğinden dolayı çocuklarının doğuştan hem zihinsel hem de bedensel engelli olduğunu dile getiren anne Reyhan Bali, “Doğuştan beri böyle işte eşimde yok trafik kazasından vefat etti. Tek başıma mücadele ediyorum. Hayatımı çocuklarıma adadım. Benim de gücüm yetmiyor bende şeker hastasıyım. Eşim 4 yıldır vefat etmiş. Çok zor Allah kimsenin başına vermesin. Onların kolu, kanadı, ayağı benim. Dışarı çıkamıyorum, bir yere gidemiyorum, işim dışarıda olunca komşular bakarsa bakar bakmazlarsa da gidemem” ifadelerini kullandı.

"Durmuyordu zincire vuruyordum"

Şuan 25 yaşındaki kızı Münevver Bali’yi daha önceden 10 yıldan fazla bir süre zincirle bağladığını söyleyen anne Reyhan Bali, “Durmuyordu zincire vuruyordum. Hiç durmuyordu, üstüne saldırıyordu, bize saldırıyordu. Üstü başını yırtıyordu, doğuştan beri böyle engelli. 10 yıldan fazla bir zincire bağlı süre tuttuk . O haline içim gidiyordu. Çok zorluk çekiyorduk. Bende çocuklarımın diğer çocuklar gibi sağlıklı olmasını isterdi. Eşim öldükten sonra evlenmeyi düşünmedim. Kendimi geçtim kendimi çocuklarıma adadım. Üstüme geliyorlar, ben ne yapayım gücüm yetmiyor, içeri koyuyorum beni dövüyor" şeklinde konuştu.