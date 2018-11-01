Kendisini durdurmaya çalışan polislerin kaza yapmasına neden olan sürücü yakalandı

Adıyaman'da dur ikazlarına uymayarak kendisini kovalayan polis ekiplerinin kaza yapmasına neden olan sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Karapınar Caddesi'nde seyir halinde olan lüks otomobilden şüphelenen motorize yunus polis ekipleri otomobili durdurmak istemiş, sürücünün durmaması üzerine kovalamaca yaşanmıştı. Polis ekipleri ile otomobilin kovalamacasında, Binevler mevkiinde polis motosikletinin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu A.A. ile H.S. isimli iki polis memuru yaralanmıştı.

Olay sonrası kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda dur ikazlarına uymayarak kaçan Ş.K. isimli şahıs, kent merkezinde otomobili ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın alkolü olduğu, alkolden ehliyetine el konulduğu ve aracının da muayenesiz olduğu öğrenildi. Şahıs daha sonra sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.