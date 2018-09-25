Kentsel dönüşümde anlaşma sağlanan yapılar yıkılıyor

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bir yandan hak sahipleriyle anlaşmaya çalışan Adıyaman Belediyesi, diğer yandan da anlaşma sağlanan yapıları bir bir yıkıyor. Mara, Varlık, Musalla, Ulucami ve Alitaşı Mahallelerinin bir kısmını kapsayan 61 hektarlık alanda gerçekleştirilmesi planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili bilgi veren belediye görevlileri, “Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu'nun göreve gelmesinden sonra üzerinde hassasiyetle durduğu kentsel dönüşüm projesi için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Uzun uğraşlar sonucunda bürokratik işlemleri tamamlayıp, hak sahipleriyle görüşmelerde bulunan ekiplerimiz, görüşmeler neticesinde anlaşılan hak sahiplerinin yapılarını satın alarak bir bir yıkımını gerçekleştiriyor. İnşallah en kısa sürede diğer hak sahipleriyle de anlaşmaları tamamlayıp bu projeyi ivedi bir şekilde hayata geçiririz. Kentsel dönüşüm projesi hayata geçerse şehrimiz yeni bir yüz, yeni bir çehre, yeni bir çarşı, yeni bir sosyal alan ve yeni bir konut alanına kavuşmuş olacak. Halkımızın bu konuda yardımcı olacağına ve el ele vererek bir an önce şehrimize katkı sağlayacak bu projenin hayata geçirmemize destek vereceklerine inanıyorum” diye konuştu.