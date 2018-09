Kerbela Şehitleri anıldı

Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin bin 379. yıl dönümü münasebetiyle Adıyaman Alevi Kültür Dernekleri tarafından Yeni Mahalle Cem Evinde aşure lokması ve anma etkinliği düzenlendi.

Yeni Mahalle Cemevinde düzenlenen Kerbela şehitlerini anma ve aşure lokması her kesimden yoğun bir katılımın olduğu programda Alevi kanaat önderleri ile protokol üyeleri tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Hüseyin ve yarenleri için bir dakikalık saygı duruşunun ardından programının açılış konuşmasını yapan Adıyaman Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Rıza Tanrıverdi, “Bu ay yastayız. Kerbela şehitlerimizi anlamak ve anlamak buradayız. Oruçlarımızı tuttuktan sonra burada onların adına birliktelik adına hem beraberlik adına hem de paylaşım adına Aşuremizi yaptık. Sizlerle birlikte burada lokmamızı tadacağız. Biliyorsunuz yaslar olduğu zaman bazı zamanlar geçer ve bu yaslar unutulur. Ama senenin 12 ayında da biz Hazreti Hüseyin'i kalbimizin derinliklerinde hep hatırlarız, hep saklarız” dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Alevi Kanaat Önderi Ali Büyükşahin ise, birlik ve beraberlik mesajları vererek Kerbela olayını alatarak Aşure lokmasının hayırlara vesile olmasını diledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise yapmış olduğu konuşmada, “Çok şükür Adıyaman'da birlik ve beraberliğimiz uzun zamandır var ve beraberliği daha da güçlendirmemiz gerekiyor. İmam Hüseyin'i sevmek sadece oruç tutmak, yas tutmak, ibadetlerde onu anmak değil, elbette İmam Hüseyin'i içimize sindirmek ve onun gibi yaşamak önemlidir. Kerbela hadisesi, güçlü ve zalim olan bir yöneticiye karşı haklının isyanıdır, haklının boyun eğmemesidir. İmam Hüseyin kendisinin de az sayıda olduğunu biliyordu. Kurtulması için su içip hayatının bağışlanması için bir tek cümle vardı, yezide tabi olmaktı ama o haklı mücadelesinde kendinin ve yakınlarının hayatını vermeyi göze aldı. Zalime boyun eğmedi. Dünyanın neresinde olursa olsun üzülme karşı çıkarsak zalime zalimsin diyebilirsek o zaman İmam Hüseyin'i kalbimize yaşatmış oluyoruz demektir” şeklinde konuştu.

Programda emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmalarına başlayan Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya ise, “Bugün burada siz can kardeşlerimle, gönül dostlarımla bir arada olmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Bu topraklar bu coğrafya sevgi ve hoşgörü medeniyetinin birlikte yaşama kültürünün doğduğu, yeşerdi ve dünyaya örnek teşkil ettiği topraklardır. Adını sevgili peygamberimizin bizzat koyduğu Hüseyin ve çoğu ehlibeyt Müslüman kardeşlerimizin siyasi ihtirasları uğruna Kerbela'da şehit edilmesi hazreti peygamber'e ve onun ehlibeytini seven başta milletimiz olmak üzere bütün Müslümanlara o günden bugüne derinden yaralamıştır. Günümüzde ise bizlere düşen görevlerin en önemlisi Bu tür müessif olaylardan ders ve ibret almak Müslümanların birlik ve beraberliğini zedeleyecek her türlü olumsuz davranışlardan kaçınmak ve gönül birliklerini geliştirmektir” ifadelerini kullandı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise, “Çok güzel bir etkinlik oldu. Bundan yaklaşık bin 400 yıl önce Kerbela'da Hazreti Hüseyin ve yoldaşlarının şehit edilmiş olması ve onları anma etkinliği kapsamında ve burada bulunmuş olmaktan büyük bir onur duyduk. Hazreti Hüseyin ve arkadaşları haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı çıkmış, baş kaldırmış ve zalime boyun eğmemiştir. Bu yapmış oldukları onurlu ve kutsal davranışlarının bedellerini yaşamları ile ödemişlerdir. Ancak tarih boyunca Hüseyinlerin bu mücadelesi insanlığı aydınlatmaya devam edecektir. Bizim insanlık olarak Kerbela'dan birtakım dersler çıkartmanız gerekiyor. Kerbela'da yaşanan şehitlerimizi sadece anmak yetmez, bizlerde Hazreti Hüseyin ve arkadaşları gibi haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı mücadele etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Hüseyin ve Kerbela Şehitleri için cemler yapılarak, davetlilere aşure dağıtıldı.

Düzenlenen etkinliğe, Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ile çok sayıda davetli katıldı.