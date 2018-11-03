Kıbrıs Gazisi toprağa verildi

İlik Kanseri Hastalığı nedeniyle bir süredir Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Mehmet Şakir Çakır, hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi olan Mehmet Şakir Çakır'ın Türk Bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından hastane morgundan alınarak Yeni Mezarlık Camii'ne getirildi.

Öğle Namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında askerlerin omuzlarında taşınan Kıbrıs Gazisi Çakır'ın cenazesi, Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine Vali Vekili Ayhan Aypak, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, 2. Ordu Karargahında Görevli Albay Gültekin Nazar, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, çok sayıda vatandaş ve yakınları katıldı.