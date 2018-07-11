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11 Temmuz 2018 16:20

Kick Boks sporcuları madalya ile döndü

Elazığ’da yapılan 03-11 Temmuz tarihleri arasında yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonasına 5 sporcu ile katılan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, 3 madalya ile döndü.

Kick Boks sporcuları madalya ile döndü

11 Temmuz 2018 16:20


Elazığ’da yaklaşık 3 bin 900 sporcunun katılımı ile gerçekleşen şampiyonaya Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 5 sporcu ile katıldı. Adıyaman Kick Boks sporcuları bu yıl Türkiye Kick Boks Şampiyonasında büyük bir başarı gösterdi.


Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Elazığ’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasına 5 sporcumuz katıldı. Şampiyonada 3 sporcumuz madalya almayı başardı. 81 Kg Büyük Erkeklerde Full Contact kategorisinde İbrahim Karakuş Türkiye ikincisi olurken, Muhammed Batuhan Değirmenci 51 Kğ K-1 Rules Contactda Türkiye ikincisi, Büyük erkekler 84 Kğ Kick Light da Bekir Kılınç ise Türkiye üçüncüsü oldu. Hiç bir başarı tesadüf değildir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz önümüzdeki şampiyonalarda daha büyük başarıya imza atacaklarına inanıyorum. Bu başarıların arkasında inanç, azim ve disiplinli bir çalışma olduğu sürece başarılar gelmeye devam edecektir. Bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Valimiz Nurullah Naci Kalkancı’ya ve Kick Boks Milli Takım Antrenörü Haluk Erdoğan’a teşekkür ederim” diye konuştu.




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