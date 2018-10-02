Kılınç aday adaylığı başvurularının başladığını söyledi

2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlere sayı günler kala CHP Besni ilçe Başkanı Hakan Kılınç, belediye başkanlığı, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği aday adaylığı için başvurular başladığını belirtti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kılınç, "Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere daha verimli ve etkin hazırlanmak için, genel merkezimizin 24 Eylül 2018 tarihli MYK toplantısında almış olduğu karar neticesinde 1 Ekim-19 Ekim 2018 tarihleri arasında başvurular başladı. Belediye başkanlığı, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği aday adayı başvurularını ilçe başkanlığı olarak kabulüne başlamış bulunmaktayız" diye konuştu.