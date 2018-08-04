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04 Ağustos 2018 12:32

Kılınç yeniden CHP Besni İlçe Başkanlığına getirildi

24 Haziran Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Adıyaman Milletvekili Adayı olan Hakan Kılınç, yeniden CHP Besni İlçe Başkanlığı görevine getirildi.

Kılınç yeniden CHP Besni İlçe Başkanlığına getirildi

04 Ağustos 2018 12:32


CHP Besni İlçe Başkanı iken milletvekilliği adaylığı için görevinden istifa eden Hakan Kılınç, yeniden aynı göreve getirildi.


Konu ile ilgili açıklama yapan Hakan Kılınç, "24 Haziran seçimleri öncesinde milletvekili adaylığı için istifa etmiş olduğum ilçe başkanlığı görevime Besni CHP İlçe Yönetim Kurulu üyelerimizin almış oldukları karar ve genel merkezimizin ataması ile tekrar getirildim. İki buçuk yıldır onur ve gururla yürütmüş olduğum başkanlığımı, örgütümle birlikte bundan sonra da arkadaşlarımızla birlikte aynı heyecan ve mücadeleyle devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.




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