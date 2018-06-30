Kılınç’tan seçim değerlendirmesi

Ülkemiz için çok önemli olan bir süreci ve seçimin geride bırakıldığını kaydeden Hakan Kılınç, 24 Haziran’da çocuklarımızın geleceğini, demokrasiyi, adaleti, barışı ve kardeşliği oyladığını söyledi.

Vatandaşın sandıkta çıkan tercihine saygı duyduğunu ancak bu sonuçların hiçbir parti için zafer olmadığının altını çizen Kılınç, “Sandıkta çıkan sonuçlar kimseyi aldatmasın, zafer sarhoşluğuna itmesin. Çünkü halkımız sandıklarda uzlaşıcı bir yönetim, uzlaşıcı bir toplum özlemi mesajı verdi. Halkımız sandıklar da tüm siyasi partilere ders niteliğinde bir mesaj verdi. Halkımız huzur istiyor, adalet istiyor, demokrasi istiyor, barış istiyor, kardeşlik istiyor, refah bir yaşam istiyor mesajı sandıklara net bir şekilde yansıdı. Umarım tüm siyasiler bundan ders çıkarır” dedi.

Aday listeleri belli olduktan sonra sahaya indiklerini ve Adıyaman’ın en ücra köşesinden en ücra köşesinde yaşayan vatandaşa ulaşmaya çalıştıklarını belirten Kılınç, “Sıkmadığımız el çalmadığımız kapı kalmadı. Kendimizi ve partimizin politikalarını,projelerini anlattık destek istedik. Uzun yıllardır ilk defa Adıyaman da CHP olarak kendi imkanlarımızla çok güçlü bir kampanya süreci yürüttük. Hiç keşkelerimiz olmadı. İşimizin ne kadar zor olduğunun biliyorduk. Çünkü her şecimde olduğu gibi karşımızda devletin tüm olanaklarını adaletsizce hukuk dışı, baskıcı kullanan bir partiye karşı mücadele ettik. Bu seçimle birlikte, bundan sonra ülkemizi hep koalisyonlarla yönetileceği tescil edilmiş oldu. Vatandaşımızın ittifaklardan dolayı kafası karışık bir durumda sandığa gitmesi her partide kaymalara sebep vermesine yol açmıştır.

24 Haziran seçim süresi boyunca bizim seçmenimizin üzerinde çeşitli hesaplar ve algılar oluşturulmak istendi. Bu tür olumsuzluklara ve seçmenin kaymasına rağmen hem ilçemizde hem ilimiz de güzel bir oy aldık. Sevincimiz buruk ta olsa Türkiye de oyunu artıran 2 ilden biri olmamız ve 2 dönemdir kaybetmiş olduğumuz vekilimizi tekrar alarak yol arkadaşımız Abdurrahman Tutdere’yi meclise taşımak Adıyaman için de bir kazanç olmuştur. İlçemizde oyumuzda ki artış az olsa da bizleri daha çok çalışmamız gerektiğinin mesajını vermiştir” diye konuştu.

Kılınç açıklamasının devamında, “Üyesi bile olmaktan onur ve gurur duyduğum partimin 24 Haziran seçimlerinde 2. sıra adayı olarak çalışmalarımın büyük bir bölümünü ilçemizde gerçekleştirdim. Bu bir aylık süre içerisinde ilçemizin tüm köylerini karış karış gezdim, esnaflarımızı ziyaret ettim. Kadın kollarımız ve gençlik kollarımız sayesinde ilçemizdeki her evin kapısını çaldık. Kanaat önderlerimizle, aile büyüklerimizle toplantılarımız oldu. Yani seçim süresi boyunca her vatandaşımıza dokunmayı başarabildik. Bu ziyaretlerde vatandaşımızın bana göstermiş olduğu sıcaklık, sevgi, sahiplenme ve teveccüh beni çok mutlu etti. İlçemiz de yaşayan vatandaşımın desteğini tamamıyla alamadım ama biliyorum ki ilçemizde ki tüm renklerden oy aldım, destek aldım. Bunun bilincinde olup hemşerilerime karşı sorumluluğum bin kat daha arttı. Çıktığım bu yolda tek bir hedefim vardı sahipsiz ilimize ve sahipsiz ilçemize hizmet etmek, onların mecliste sesi olmaktı. Yoluma devam edeceğim. Asla mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Benim Adıyaman’a ve Besni’ye sözüm var şiarıyla çıktığım bu yolda artık hem sözüm var hem borcum var şiarıyla devam edeceğim” şeklinde konuştu.