Kına gecesinin yapılacağı gün intihar girişiminde bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde genç bir kız kınasının yapılacağı gün silahla intihar teşebbüsünde bulundu.

İddiaya göre, Besni ilçesine bağlı Oyratlı köyünde ikamet eden H.Y. (24) isimli genç kız, kına gecesinin yapılacağı gün evde bulunan silahla intihar teşebbüsünde bulundu. Silahtan çıkan merminin vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan genç kız, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Besni Devlet Hastanesine ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan H.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Akşamına kına gecesi yapılacak olan H.Y.'nin intihar teşebbüsünde bulunma nedeni jandarma ekipleri tarafından araştırılıyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.