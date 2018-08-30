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30 Ağustos 2018 15:32

Kına töreninde tatlı yerine çiğköfte dağıtıldı

Adıyaman’da bir düğün salonunda gerçekleşen kına merasiminde davetlilere tatlı yerine Adıyaman çiğ köftesi dağıtıldı.

Kına töreninde tatlı yerine çiğköfte dağıtıldı

30 Ağustos 2018 15:32


Adıyaman’da bulunan özel bir düğün salonunda Uğur Bulucu ve Ebru Dürüst’ün kına merasimi yapıldı. Binlerce kişinin katıldığı kınada bir araya gelen gelin ve damat tarafından davetliler güzel bir gece yaşadı. Kına merasiminde salonda bulunan davetlilere tatlı ikramı yerine salonda yoğrulan çiğ köfteler tek tek ikram edildi. Ekmek arasına konulan çiğ köftelerle karşılaşan davetliler şaşkınlıklarını da gizleyemedi. İkramdan memnun olan davetliler düğünlerde çiğ köfte dağıtımının geleneksel hale gelmesini istedi.




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