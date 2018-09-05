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05 Eylül 2018 12:04

Kıraathanede kavga: 1 yaralı

Adıyaman’da, faaliyet gösteren bir kıraathane içerisinde iki grup arasında çıkan kavgada 1kişi yaralanırken 2 kişi gözaltına alındı.

Kıraathanede kavga: 1 yaralı

05 Eylül 2018 12:04


Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesinde bulunan bir kıraathane içerisinde iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M. K., isimli kişi darp neticesi yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine gelen polis ekipleri kavga eden şahısları etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen iki şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken darp neticesi yaralanan M.K., isimli kişi ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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