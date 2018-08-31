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31 Ağustos 2018 14:09

Kırılan ağacın dalları caddeyi trafiğe kapattı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde cadde üzerinde bulunan çınar ağacının dalının kırılması sonucu cadde trafiğe kapandı.

Kırılan ağacın dalları caddeyi trafiğe kapattı

31 Ağustos 2018 14:09


Gölbaşı ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan dev çınar ağacının dalı büyük bir gürültüyle kırıldı. Kırılan çınar ağacının dalı İstasyon Caddesi üzerine düşmesi sonucu yol tamamen trafiğe kapandı. Adeta facianın eşiğinden dönülen olay esnasında caddede kimsenin bulunmamasından dolayı kimsenin burnu bile kanamadı.


Çıkan gürültüyle caddeye çıkan vatandaşlar karşılaştıkları olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken olay yerine gelen belediye ekipleri caddeye düşen dalı parçalayarak yoldan kaldırdı. Dalın yolcdan kaldırılması ile cadde yeniden trafiğe açıldı




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