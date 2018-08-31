Kırılan ağacın dalları caddeyi trafiğe kapattı

Gölbaşı ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan dev çınar ağacının dalı büyük bir gürültüyle kırıldı. Kırılan çınar ağacının dalı İstasyon Caddesi üzerine düşmesi sonucu yol tamamen trafiğe kapandı. Adeta facianın eşiğinden dönülen olay esnasında caddede kimsenin bulunmamasından dolayı kimsenin burnu bile kanamadı.

Çıkan gürültüyle caddeye çıkan vatandaşlar karşılaştıkları olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken olay yerine gelen belediye ekipleri caddeye düşen dalı parçalayarak yoldan kaldırdı. Dalın yolcdan kaldırılması ile cadde yeniden trafiğe açıldı