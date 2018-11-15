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Kırılan tahta merdivenden düşen kadın yaralandı

Adıyaman’da, tahta merdivenden indiği esnada merdivenin kırılması sonucu aşağıya düşen kadın yaralandı.

Adıyaman'da, tahta merdivenden indiği esnada merdivenin kırılması sonucu aşağıya düşen kadın yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Erdemir Anadolu Sağlık Meslek ve Teknik Lisesi yakınlarında ikamet eden Fadime Hanol, çıktığı ikametin çatısına dayadığı tahta merdivenden indiği esnada merdiven kırıldı. Kırılan merdivenden aşağıya düşerek yaralanan Hanol, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Burada tedavi altına alınan Fadime Hanol'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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