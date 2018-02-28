Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Bulvarı Saat Kulesi kavşağı ile Valilik kavşağında kırmızı ışık uygulaması gerçekleştirildi. Saat Kulesi kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler tek tek görüntülenerek Valilik kavşağında durduruldu. Durdurulan otomobil sürücülerine trafik ekiplerince 235 TL para cezası uygulandı.

Kırmızı ışık ihlali yapan ve Valilik kavşağında polis ekiplerince durdurulan otomobil sürücülerinden Hüseyin Kılıç, polis ekiplerince kendisine yazılan 235 TL para cezasına sevindi. Cezaya oldukça sevindiğini vurgulayan Kılıç, bir daha kırmızı ışıkta geçmeyeceğini söyleyerek güldü.

Kılıç, “Kırmızı ışıktan geçtik cezamızı ödüyoruz. Tövbe ediyorum inşallah bir daha geçmeyiz, bu son olsun. Çok iyi Allah onlardan razı olsun, Allah eksikliklerini vermesin. Hoşuma gitti ama bir daha kırmızıda gitmemem lazım. Suçlu adam güler” dedi.

Yapılan uygulamaların aralıksız şekilde devam edeceğini ve sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğini vurgulayan trafik polis memuru Fatih Şahin, “Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak kırmızı ışık denetimi yapıyoruz, görüntü kaydı eşliğinde. Kazaları engellemek için, trafik yoğunluğunu engellemek için ihlalleri en aza indirmek için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak 7/24 çalışıyoruz. Bu denetimlerimiz önümüzdeki günlerde de devam edecek. Değişik noktalarda, farklı saatlerde denetimlerimiz sürecek” ifadelerini kullandı.

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerden Cenap Karakeçi ise “Işık ihlali yapılmaması lazım, ben geçtiğimi fark etmedim. Işıklara kesinlikle riayet ederim. Trafik ışıkları ihlal edilmemeli” cümlelerini kullandı.