Esin Aydın Aksoy kış aylarında çocuk hastalıklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, uyarılarda bulundu.

Konu İle ilgili açıklamalarda bulunan Gölbaşı Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Aydın Aksoy, Sonbaharın son günlerini yaşarken havaların iyice soğuması, güneşin etkisinin azalmasıyla kış hastalıklarının da sıklığı artmaya başladığını söyledi. Dr. Aksoy, “Kış aylarında soğuğa bağlı direnç düşmesi sonucu, özellikle okul, kreş gibi toplu ortamlarda hastalıkların sayısı artar. Virüs ve bakteriler damlacık enfeksiyonu şeklinde çocuktan çocuğa bulaşır. Bu damlacıklar saatlerce havada asılı, eşyaların üzerinde aktif olarak kalabilmektedirler ve bu eşyaları eline alan, ağzına götüren çocuk enfeksiyona yakalanır. Kış hastalıkları denilince akla ilk olarak kışın iklimsel, sosyal ve fiziksel değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkan veya sıklığı artan hastalıklar gelir. Kış hastalıkların çoğunluğunu enfeksiyon, yani mikrobik hastalıklar oluşturur. Kış aylarında havanın soğuması, hava kirliliğinin artması, toplu ve sıkışık ortamlarda yaşanılması, özellikle çocukların maruz kaldığı soğuk algınlığının sürekli bulaşması sonucunda ortaya çıkar. Çocuklarda görülen kış hastalıkları sıklıkla grip, nezle, orta kulak iltihabı, bademcik enfeksiyonu ve sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Kış hastalıklarının görüldüğü çocukların tedavisi erken dönemde yapılmadığı takdirde ciddi sorunlar oluşabilir. Kış mevsiminde çocuklarda bronşit ve zatürree gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarında da artış olur. Etkeni rotavirus olan ishal ve kusmayla giden gastroenteritler de kış aylarda sıkça görülür. Sınıf içinde el yıkama ile hijyenin az olması ve hasta çocuklarla direkt temas hastalığın bulaşmasına neden olur. Ayrıca soğuk havalarda kapalı mekanlarda geçirilen zamanın artması da kışın çocuklarda hastalıklara neden olan virüs, bakteri ile mikropları daha kolay bulaştırır. Çocukları kış hastalıklarından korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmek için bebeğinizi emzirin. Çocuğunuzun tek yönlü beslenmesine izin vermeyecek şekilde protein karbonhidrat ve yağları dengeli bir şekilde almasına özen gösterin paketli gıdalardan mümkün olduğunca kaçının. Doğal yoldan vitamin takviyeleri yapın, çocuğunuzun meyve ve sebze tüketimini artırın, haftada 1-2 defa balık yemesini sağlayın, abur cubur yeme alışkanlığından uzak tutun,Ellerini sık sık yıkamasını sağlayın özellikle solunum sisteminin mikropların dışarı atılmalarını sağlayan mekanizmaları bozduğu için çocuğunuzun yanında sigara içmeyin, bağışıklık sisteminin mikroplara karşı her zaman hazırlıklı olması için aşılarını eksiksiz yaptırın,kirli, kapalı ve soğuk ortamlarda uzun süre kalmamasına özen gösterin, kapalı ortamları sık sık havalandırın ve güneşlendirin,çocuğunuzun yaşadığı ortamın ısısını iyi ayarlayın ve havanın aşırı kuru olmamasına dikkat edin, çok sıcak ortamlardan çok soğuk ortamlara ani geçişlerden uzak durun, hasta insanlarla temas etmesini önleyin ve yakın solunum temasından kaçınmasını sağlayın, çocuğunuzun kronik bir hastalığı varsa mutlaka kontrollerini yaptırın,hapşırma ve öksürme sırasında ağız ve burun bölgesini tek kullanımlık kağıt mendille kapatmasını sağlayın, çocuklarınızın oyuncaklarını yıkayın, çamaşırlarınızı yıkayıp kuruttuktan sonra yüksek ısıda ütüleyin, çocuklarda kış hastalıkları için bu tür önlemler alınmalı. Önlemlere rağmen kışın çocuğunuz çok sık hastalanıyorsa bir çocuk doktoruna başvurun” ifadelerini kullandı.