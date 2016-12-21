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21 Aralık 2016 17:50

Kişisel gelişim uzmanı Demir öğrencilerle söyleşi yaptı

Kişisel gelişim uzmanı Demir öğrencilerle söyleşi yaptı

21 Aralık 2016 17:50

Adıyaman Üniversitesi Proje Üretim, Yönetim ve Koordinasyon Merkezi (ADYÜPROJEM), Teknoloji Transfer Ofisi (ADYÜTTO) ve Genç Kariyerler Topluluğu tarafından düzenlenen “Adıyaman Üniversitesi Kariyer Günleri 1” kapsamında Kişisel Gelişim Uzmanı Erkan Demir öğrencilerle bir araya geldi.
M. Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşiye Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir, Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Ali Aydın, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
Şehitlere Fatiha okutarak sözlerine başlayan Erkan Demir, insanın kendisinin farkında olması gerektiğini vurgulayarak hayatın gerçek amacının bilmek değil, yapabilmek olduğunu söyledi. Hayatta bilinenlerin eyleme geçirilmediği sürece aslında bilinmediğini belirten Demir, hayat boyu öğrenci rolünü üstlenmiş bireyin özelliklerine değindi.
Hayat hikayesini anlatan Demir, başına gelmiş olaylardan hayalden geleceğe adlı kitabını nasıl yazdığından bahsetti. Dünya’da başarılı olmuş insanların önce dibe vurduğunu, bedelsiz bir hayatın olmadığını anlatan Demir, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, kendilerini ne geliştirecekse onu almalarını söyledi.
Demir, bireysel farkındalığı artırmak, yaşamla müzakere sanatını geliştirmek, duygu ve davranışları olumlu geliştirmek, yaşamda daha güçlü ilerlemek ve sorunların üstesinden gelebilmek becerisini geliştirmek gerektiğini vurguladı.
Söyleşinin sonunda katılımcıların sorularını cevaplarken öğrencilere soru soran Kişisel Gelişim Uzmanı Erkan Demir’e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz teşekkür ederek Adıyaman’ın tarihi ve turistik yerlerinden Cendere Köprüsünün maketini hediye etti.



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