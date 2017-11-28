Kitabını ayaklarıyla imzalayıp valiye hediye etti

Yazar ve Ressam Ayşe Işık’ı makamında ağırlayarak bir süre sohbet eden Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Ayşe kızımıza bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayşe kızımız, yazdığı kitaplar ve ayak parmaklarıyla duygularını resim ve eserlere katarak azmin önünde hiçbir engelin olmadığını bizlere en iyi şekilde anlatmaktadır. Engeline rağmen önüne çıkan engelleri azmiyle, çalışkanlığıyla aşarak çevresindekilere de örnek olan Ayşe Işık’a hayatında başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaret sırasında Yazar ve Ressam Ayşe Işık, Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya ‘Azim olursa engel yoktur, ayaklarımla tutundum hayata’ adlı kitabını ayaklarıyla imzalayarak armağan etti.