Kitap kurtları madalyalarını aldı

2017-2018 eğitim öğretim dönemi içerisinde, Adıyaman merkez Borsa İstanbul İlkokulu 2-C sınıfı öğrencileri arasında en fazla kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi. Eğitim öğretim sezonu boyunca 20 ile 40 arasında kitap okuyan öğrencilere Sınıf Öğretmenleri Hayrullah Yüksel tarafından madalya ve belgeleri verildi.

Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması ve öğrencilerin kitaba daha fazla önem vermesi amacıyla eğitim öğretim sezonu itibariyle başlatılan kitap okuma etkinliğinde sona gelindi. Sınıf içerisinde en fazla kitap okuyan 19 öğrenciye ‘kitap kurdu’ belgeleri ile madalyaları verildi.