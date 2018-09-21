Kitap okuyanlara ödülleri verildi

Adıyaman'ın Sincik İlçe Halk Kütüphanesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen yaz tatili kitap okuma yarışmasının ödülleri verildi.

Hayırsever İşadamı Aziz Şahin tarafından desteklenen yaz tatili kitap okuma yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. Yaz tatilini verimli geçirmek adına 1 Temmuz- 10 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen kitap okuma yarışmasına ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki birçok öğrenci katıldı. Belirlenen tarihler arasında en çok kitap okuyan ilkokul ve ortaokul düzeyinden 15 öğrenciye, lise düzeyinden 15 öğrenciye ödüller verildi. Her iki düzeyden birinciye bisiklet, ikinciye kol saati, üçüncüye MP4 çalar, dördüncüye paten, beşinciye ayakkabı, altıncıya forma ve geri kalan 18 öğrenciye kırtasiye malzemesi ile dolu çanta hediye edildi.

Sincik İlçe Halk Kütüphanesi sorumlusu Sümeyra Uluçay, "İlçe Halk Kütüphanesi olarak yaz tatilini boş geçirmelerini istemediğimiz öğrenciler için düzenlediğimiz yarışma özellikle ilkokul ve ortaokul düzeyinde yoğun ilgi gördü. Tatil boyunca kütüphaneye gelen öğrencilerimizle hem kitap okuduk, hem de çeşitli etkinliklerle keyifli bir tatil geçirmelerine önayak olmaya çalıştık. Bütün yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyerek kütüphanemizin görünürlüğünü ve kullanım oranını artırmaya çalışıyoruz. Ülkemizin yapı taşları olan öğrencilere olumlu yönde davranış kazandırmak, onların yeteneklerini, ilgilerini ortaya çıkarmak ve onları mutlu bireyler olarak geleceğe hazırlamak adına kütüphanelerimiz onların eğitiminde önemli bir basamaktır. Bu basamağı çıkarken bizleri destekleyen ve etkinlerimize sponsor olan herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.