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Kız öğrenci ağaca tırmanıp mahsur kalan kediyi kurtardı

Adıyaman Üniversitesinde okuyan bir kız öğrenci, mahsur kalan kediyi ağaca tırmanarak kurtardı.


Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesindeki yoldan geçen Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi Bedriye Güngör, Altınşehir Camisi yakınlarındaki bir ağaçtan kedi sesi geldiğini fark etti. Kedinin ağaçta mahsur kalarak aşağı inemediğini gören Güngör, kediyi aşağı indirmeye karar verdi. Çevrede kendisine yardım edecek kimseyi bulamayan Güngör, ağaca tırmanarak kediyi aşağı indirdi. Kediyi kurtaran Bedriye Güngör kaldırıma bırakarak bir süre ilgilendi. Üniversite öğrencisinin göstermiş olduğu duyarlılık takdir toplarken Güngör, sevdiği kediyi bir süre sonra serbest bıraktı.

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