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KOAH Gününde fidan dikildi

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 21 Kasım Dünya KOAH Günü etkinliğinde fidan dikildi.


21 Kasım Dünya KOAH Günü etkinlikleri ile toplumda, sağlık çalışanlarında ve sağlık yöneticilerinde KOAH farkındalığı ile bilincin artırılması hedefleniyor. Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi ve Besni İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları tarafından Besni Üçgöz,Kutluca ve Sayören Aile Sağlığı Merkezlerinin bahçelerine ağaç dikildi.


İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Erdoğan Öz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. H.Mustafa Kutlu ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Programlar Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Filiz Bolu ve İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları tarafından 100 adet ağaç dikilmesine müteakip Aile Sağlı Merkezine gelen vatandaşlara KOAH ile ilgili bilgilendirme yapılıp el broşürü dağıtıldı.


KOAH'lı hastaların günlük yaşamlarında aktif kalabilmelerinin mümkün olabileceğini vurgulamak, egzersizin ve hareketin önemine değinmek amacıyla sağlıklı nefes, sağlıklı yaşam teması ile bu yılki sloganı “Her Adımda Sağlıklı Nefese” olarak belirlendiği öğrenildi.

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