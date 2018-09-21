‘KOBİ Destek Nefes Kredisi' başvuruları başladı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mustafa Uslu, TOBB tarafından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere hayata geçirilen ‘KOBİ Destek Nefes Kredisi' başvurularının başladığını bildirdi.

ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Adıyaman'daki KOBİ'lerin ve oda üyelerinin krediye erişimi için TOBB'un kaynak aktardığını, bunun karşılığında üyelerin kullanımına sunulmak üzere düşük faizli kredi fonu oluşturulduğunu kaydetti.

KOBİ'lerin KOBİ Destek Nefes Kredisi'ne başvurabilmeleri için öncelikle ATSO'ya gelerek “TOBB Nefes Kredisi Başvurusu İçindir” ibaresini içeren Faaliyet Belgesi almaları gerektiğini belirten Başkan Mustafa Uslu, “Ülkemiz ekonomisinde önemli yer tutan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere, TOBB Nefes Kredisi' adı altında Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım A.Ş. ile Birliğimiz arasında protokol imzalandı. TOBB öncülüğüne dördüncü kez uygulamaya konan KOBİ Destek Kredisi, odalara ve borsalara kayıtlı olan üye, KOBİ niteliğindeki firmalara 6 ay ödemesiz 18 ay vadeli 200 bin TL'ye kadar aylık 1,85 faiz ile kullandırıyor. Destekten faydalanmak isteyen KOBİ niteliğindeki üyelerimiz odamızdan alacakları belge ile ilgili bankalara başvurabilecek. KOBİ Destek Kredisi faizi aylık yüzde 1.85 olacak. Yani yıllık faiz yüzde 22 civarında olacak. Bir üye azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. Kredi 6 ay ana para ödemesiz, sonrasında 12 eşit taksitli toplam 18 ay olacak. Kredinin yüzde 85'i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Protokol gereği, kredi değerlendirme sürecinde Odamızın kredi onayına ilişkin herhangi bir etkisi ve referans olma durumu olmayacaktır. KOBİ'lerin Nefes Kredisine başvurabilmeleri için öncelikle Odamıza gelerek ‘TOBB Nefes Kredisi Başvurusu İçindir' ibaresini içeren Faaliyet Belgesi almaları, daha sonra üyelerimizin ilgili bankaların herhangi bir şubesine giderek bankanın talep edeceği kredi evrakları ile söz konusu krediye müracaat etmeleri gerekmektedir” diye konuştu