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Kocaeli'nden gelen esnaflar Adıyaman'da misafir edildi

Kocaeli’nden Adıyaman’ın tarihi ve turistik bölgelerini gezmek için gelen Terziler Odası başkan ve yönetim kurulu üyeleri harfhane gecesiyle eğlendi.

Kocaeli'nden Adıyaman'ın tarihi ve turistik bölgelerini gezmek için gelen Terziler Odası başkan ve yönetim kurulu üyeleri harfhane gecesiyle eğlendi.


Kocaeli Terziler Odası Şaziye Hane Kahrımanlı ve yönetim kurulu üyeleri gezi kapsamında Adıyaman'a geldi. Nemrut Dağı başta olmak üzere tarihi ve turistik yerleri gezmek için başkan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Adıyaman Yeni Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Salman tarafından misafir edildi.


Vali Halil Işık Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen harfhane gecesinde Adıyaman yöresine ait türküler ile eğlendi. Gecede çiğköftenin yoğrularak ikram edildi.


Başkan Mustafa Salman, Kocaeli Terziler Odası Şaziye Hane Kahrımanlı'ya Nemrut Dağı heykelciklerinin bulunduğu plaket verdi.

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