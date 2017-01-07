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07 Ocak 2017 23:38

‘Kod’layacak öğrencilere ders verecek öğretmenlere seminer

‘Kod’layacak öğrencilere ders verecek öğretmenlere seminer

07 Ocak 2017 23:38

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan “Adıyaman Kodluyor” adlı proje kapsamında öğrencilere eğitim verecek olan 40 bilişim ve teknoloji öğretmenine seminer verildi.
Adıyaman’da Mevlana Ortaokulu ile Yeşilyurt Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde pilot olarak uygulanan “Adıyaman Kodluyor” projesinde ikinci aşamaya geçildi. Adıyaman’da ki tüm okullarda uygulanması düşünülen projeye 40 bilişim teknolojileri öğretmeni katıldı.
Yeşilyurt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Öğretmeni Orhan Güneş, projeye katılan öğretmenlere sunum eşliğinde seminer verdi.
Seminere katılan Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ise yaptığı açılış konuşmasında, projenin il genelinde yaygınlaştırılması ve Bakanlığa model olmasını planladıklarını söyledi.
Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, dünyada çok gerisinde kalan ülkemizin kodlama konusunda bir atlayış gerçekleştirmek istediklerini belirterek, “Bir ay önce pilot uygulamasına başladık. 40 bilişim öğretmeniyle bir araya geldik. İnşallah ikinci dönemde 40 okulda öğrencilerimize kodlama ile ilgili eğitimlere başlamış olacağız. Hedef kitlemiz olan bin öğrencinin önümüzdeki yıl kodlamayı öğrenmiş, analiz sınıflarını geçmiş olacak ve oyun yazma ile ilgili program yazmaya başlayacaklar. Robotik sınıflar oluşturacağız. Robotlar hareket etmeye başladığında gözlerinde mutluluk olacak. Önümüzdeki yıl robot şenliği ve bilim şenliği olacak. Nereye kadar gider bilmiyoruz ama Adıyaman’ı iyi yerlere gidecek. Türkiye’nin teknolojik olarak niye geri kaldığını düşünmenin bir anlamı yok. Bir yerlerden başlanması lazım. Öğrencilerimiz 3-4 ay sonra oyunları yazmaya başlayacaklar. Yıllardır bize oynattıkları oyunları yazmanın ne kadar basit olduğunu anlayacaklar. Amaç ufuklarını açmak. Aralarından çıkacak yetenekli çocukların ülkeye faydalı olduğunu görmek bizleri çok mutlu edecektir. Siber güvenlik çok önemlidir. Savaşlar artık toplu tüfekle olmuyor. Savaşlar bilgisayarlarla, tohum genetikleriyle oluyor. Bu projeye büyük önem veriyorum. Hedefimizde ulaşabildiğimiz herkes var. Kodlamanın haricinde animasyon merkezi kurmak istiyoruz. Teknolojinin ucu bucağı yoksa bizimde gidebileceğimiz yerin ucu bucağı yoktur. Biz ne kadar öğrencilerimizi seversek, onların önemli olduğunu hissettirebilirsek nereye kadar gidebileceklerini hayal bile edemeyiz” dedi.



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