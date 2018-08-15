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15 Ağustos 2018 04:25

Komşular arasında araç parkı kavgası: 6 Yaralı

Adıyaman’da, iki komşu arasında araç parkı yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Komşular arasında araç parkı kavgası: 6 Yaralı

15 Ağustos 2018 04:25


Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde iki komşu arasında araç parkı yüzünden tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada A.G., E.G., E.Ç., M.A., Y.Ç, ve M.A., darp ve bıçak darbeleri sonucunda yaralandı. Yaralanan 6 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri ise kavga eden şahıslara müdahalede bulundu.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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