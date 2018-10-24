Kömür Belediyesinden hizmet atağı

Geçtiğimiz aylarda Adıyaman'ın Kömür Belde Belediye Başkanının terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklıktan tutuklanması üzerine kayyumun atanması ile Kömür Beldesine hizmet gelmeye başlandı.

Kömür Belde merkezi, mahalle ve sokaklar ile caddelerinde kilitli parke taşının döşenmesi başta olmak üzere alt ve üst yapı çalışmaları seri bir şekilde devam ederken, aynı zamanda dört bir taraftan başlatılan hizmet atağıyla da vatandaşlara ilk defa kaliteli hizmet sunularak halkın gönlüne dokunuluyor. Kömür Beldesine bağlı Esence Mahallesine giderek yapılan hizmetleri ve devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Nurullah Naci Kalkancı, Kömür Belediye Başkanlığına kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Adem Kaya'dan devam eden yatırım ve projelerle ilgili bilgi aldı. Kömür Belediye Başkanlığına görevlendirilen Adem Kaya ile birlikte Kömür halkının ilk defa kaliteli belediyecilik hizmetiyle tanıştığını belirten Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Şu anda Kömür Belde Merkezi ve Yeşilyurt Mahallesinde asfaltlama çalışmaları bitirildi. Yine Mustafa Yücel Özbilgin Mahallesinde kanalizasyon hattı ve alt yapı ile Esence Mahallesinde kilitli parke çalışmalarımız bitirildi. Serintepe mahallesinde ise kilitli parke taşı çalışmaları seri bir şekilde devam etmektedir. Kömür Beldesinde yaşayan vatandaşlarımızı çağın gerektirdiği medeni yaşam şartlarına kavuşturmak ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla vatandaş odaklı hizmetler bir bir yerine getiriliyor. Bu hizmetlerle vatandaşlarımızın uygulamadan mutlu olduğunu görüyoruz” diye konuştu.