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Kontrolden çıkan midibüs bahçe duvarında asılı kaldı

Adıyaman’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan midibüs yol kenarındaki bir evin bahçe duvarında asılı kaldı.

Adıyaman'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan midibüs yol kenarındaki bir evin bahçe duvarında asılı kaldı.


Edinilen bilgilere göre, Altınşehir'den merkez istikametine gelmekte olan İ.K. idaresindeki 02 AR 276 plakalı midibüs, yağmurda kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak eski Besni Caddesi'nde bir ikametin bahçesindeki demir korkulukları yıkıp bahçe duvarında asılı kaldı. Kazadan yara almadan kurtulan İ.K., vatandaşların yardımları sonucu araçtan indirildi. Bahçe duvarında asılı kalan araç, trafik polisi ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından vinç yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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