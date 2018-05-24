Konut kredisinin faiz oranı sektörde olumlu karşılandı

98’e düşürmesi piyasadan olumlu tepkiler aldı.

Yeşilpark İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Güleş, konut kredilerinin 0.98’e çekilmesiyle ilgili sektörün ciddi manada olumlu tepki verdiğini kaydetti.

Ferhat Güleş, “Özellikle son aylarda faiz oranlarında yaşanan sürekli artış emlak sektöründe ciddi bir durgunluğu da beraberinde getirdi.Özellikle son aylarda maliyet ve faiz artışından kaynaklı vatandaşlarımız konut alma noktasında sıkıntılar yaşarken,müteahhit firmalarda ciddi anlamda işlerinde düşüş yaşadı.İnşaat sektörü Türkiye’nin lokomotifi olduğu gibi özellikle de turizm,sanayi, ve ticaret noktasında kısır bir döngüye sahip olan Adıyaman’da çok ciddi bir önem teşkil etmektedir. Adıyaman ekonomisinin ciddi kısmı inşaat ve emlak sektörüyle beslenmektedir. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla konut faiz oranlarının sınırlı bir zaman için 0.98’e çekilip, tapu harçlarının da binde 20’den binde 15’e düşmesiyle beraber inşaat sektöründe son aylara nazaran ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Bir örnek verecek olursak, 120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi çekecek bir müşteri için önceki faiz oranı ile şimdiki faiz oranı arasında toplamda 40 bin TL’nin üzerinde bir fark söz konusudur. Buna tapu harcından kaynaklanan indirimi de hesaplarsak müşteri açısından 45 bin TL’ye kadar bir avantaj sağlanmaktadır. Bundan kaynaklı kampanyanın başladığı günden bu güne ciddi bir taleple karşı karşıyayız. Böyle bir avantajın uzun yıllar daha gelmeyeceğini düşünüyoruz. Dolayısı ile ev alacak vatandaşlarımızın elini çabuk tutmaları gerektiği kanaatindeyiz. Bu hareketlilikle beraber ekonomimize ciddi anlamda nakit girdisi yaşanacaktır. Zira inşaat sektörü kendiyle beraber doğrudan ve dolaylı yüzlerce kalemi etkileyen,öncesi ve sonrası ile piyasaya hareketlilik katan en önemli sektör olduğu kanaatindeyiz.Dolayısı ile bu kampanyanın piyasaya çok kısa sürede çok olumlu tepkiler vereceğini düşünüyoruz” diye konuştu.