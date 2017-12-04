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04 Aralık 2017 08:12

Konya’dan Adıyaman’a gönül köprüsü

Konya Altınekin Dedeler İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine hediye ve mektup göndererek kendi kültürlerini tanıttı.

Konya’dan Adıyaman’a gönül köprüsü

04 Aralık 2017 08:12


Konya Altınekin Dedeler İmam Hatip Ortaokulu 7-A sınıfı öğrencileri hem kendi yöresel ürünlerini tanıtmak hem de Konya’dan Adıyaman’a ‘gönül köprüsü’ kurmak için farklı bir çalışmaya imza attı. Dedeler İmam Hatip Ortaokulu 7-A sınıfı öğrencileri Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine mektup gönderdi. Mektuplarla beraber yöresel ürünlerden gönderdi. Ürünler arasında şeker pancarı, ay çekirdeği, Mevlana şekeri, termiye, buğday, mısır, fasulye yer aldı.


Öğrenciler mektubu, uzakları gönül bağı ile yakınlaştırmak için, sizinle sadece kültür paylaşımında değil ortak olan değerlerimizi öğrenmek için gönderdiklerini dile getirdiler.


Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulu da Dedeler İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine mektup ve yöresel ürünler göndererek, hediyeleşecekleri öğrenildi.




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