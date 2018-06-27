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27 Haziran 2018 14:40

Köpeğe çarpmak istemeyen sürücü tırı devirdi: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolunda köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı tır devrildi.

Köpeğe çarpmak istemeyen sürücü tırı devirdi: 1 yaralı

27 Haziran 2018 14:40

Kazada tır sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Mehmet A. idaresindeki 44 AD 277 plakalı tırın sürücüsü Mehmet A., Gölbaşı ilçesine 18 kilometre kala yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Yaptığı manevra sonucu tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, daha sonra yol kenarına yan yattı. Meydana gelen kazada tır sürücüsü Mehmet A. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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