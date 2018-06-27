Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Mehmet A. idaresindeki 44 AD 277 plakalı tırın sürücüsü Mehmet A., Gölbaşı ilçesine 18 kilometre kala yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Yaptığı manevra sonucu tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, daha sonra yol kenarına yan yattı. Meydana gelen kazada tır sürücüsü Mehmet A. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.