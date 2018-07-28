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28 Temmuz 2018 14:48

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobil sürücüsü, yolda yatan köpeğe çarpmamak için otomobilin direksiyonunu kırmasıyla şarampole yuvarlandı.

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı: 1 ölü, 3 yaralı

28 Temmuz 2018 14:48

Kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Kaza, Kahta ilçesine bağlı Yelkovan köyü civarında meydana geldi. Osman Göçan yönetimindeki 02 KL 278 plakalı otomobil, Yelkovan köyünden Kahta istikametine doğru seyir halindeki iken yolda yatan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlanarak devrildi.


Meydana gelen kazada sürücü Osman Göçan (30), Özlem Göçan (32), Muhammed Sinan Göçan (4) ve Ezgi Göçan (2) yaralandı.


Yaralılar olay yerine gönderilen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altında alınan yaralılardan Özlem Göçan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Otomobil sürücüsü Osman Göçan’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, otomobilde bulunan çocuklardan Muhammed Sinan Göçan ile Ezgi Göçan’ın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan kazaya sebep olan köpeğin daha önceden öldüğü belirtildi. Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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