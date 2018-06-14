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14 Haziran 2018 18:52

Kore Gazisi Ali Rıza Saygılıer’e son görev

Adıyaman’da yaşayan 88 yaşındaki Kore Gazisi Ali Rıza Saygılıer, düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi Ali Rıza Saygılıer’e son görev

14 Haziran 2018 18:52


Yaş durumundan dolayı tedavi gördüğü Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden 88 yaşındaki Kore Gazisi Ali Rıza Saygılıer, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Kore Gazisi Ali Rıza Saygılıer için Adıyaman merkez Yeni Mezarlık Camii’nde ikindi namazını müteakip askeri tören düzenlendi. Törene Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, asker erkan ve yakınları katıldı.


Kore Gazisi Ali Rıza Saygılıer’in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında tören alanına getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Kore Gazisi Ali Rıza Saygılıer’in yakınları ve arkadaşlarından helallik alınarak cenazesi Yeni Mezarlıkta defnedildi.




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