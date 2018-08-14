Koreli turistler Adıyaman’a gelecek

Türk Hava Yolları ve TÜRSAB’ın sponsorluğunda yapılan Güney Kore gezisine Türk Hava Yolları Adıyaman Müdürü Muhammed Akif Hamidi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci ve Safvan Turizm Sahibi Mahmut Çalışkan katıldı.

Üç gün süren bu gezide çeşitli toplantılar gerçekleştiren heyet üç Güney Kore’de büyük organizasyonlar ve operasyonlar yapan Interpark firmasının Ceo’su Kim Sang Tae ve ekibi ile bir araya geldi.

Yapılan görüşmeler sonucunda Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci tarafından Hatay’dan başlayıp Adıyaman ve İstanbul’da bitecek olan yeni bir destinasyon tanıtımı yapılmış ve büyük ilgi uyandırdı. Türk hava Yolları ve seyahat Acentelerinin vermiş olduğu fiyatlar uygun bulunarak, 2018 ve 2019 yıllarında bin kişilik bir operasyon anlaşması yapıldı.

Yapılan bu anlaşmaya göre, 2 gecesi Hatay, 3 gecesi Adıyaman ve 1 gecesi de İstanbul’da olmak üzere toplam 6 gecelik bir konaklama süresi teklif edilmiş ve kabul gördü.

Önümüzdeki hafta tur operatörü olan Interpark firmasından 2, Türk Hava Yollarından 1 ve 11 bloggerdan oluşan bir grup keşif gezisi yapmak üzere önerilen destinasyonu görmek ve yerinde incelemek üzere Türkiye’ye gelecekler.

Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, “Gezimizde Adıyaman ve Nemrut Dağı destinasyonu üzerinde yer alan Arsemeia, Yeni Kale, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü ve Perre Antik Kenti tanıtımı yapılmıştır. Yapılan tanıtım toplantısı sonucunda bloggerlardan 11 tanesi Adıyaman’a gelmeye karar vermiş ve bu tarihi değerlere büyük ilgi duyulmuştur.

Aynı gün öğleden sonra ise yaklaşık 45 tur operatörünün katılım sağladığı, Türk Hava Yollarının uyguladığı yeni bir kampanyanın tanıtım toplantısına katılım sağlanmıştır. İstanbul’un aktarma merkezi olarak kullanılması durumunda transit seyahatlerde yapılan alışverişlerin vergi dışı tutulacağı, bir gecelik konaklama ve yerel transferlerin THY tarafından karşılanacağı Tax Free programının tanıtım toplantısına katılım sağlanmıştır.Tarihte ilk kez Adıyaman merkezli bir operasyona imza atan temsilcilerimiz, yaptığı bu çalışmanın uygun görülmesi ve ilgi çekmesi halinde, binlerce Güney Korel’i turistin bölgeye akın etmesi beklenmektedir” diye konuştu.