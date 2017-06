Körler memleketi Adıyaman

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından “Dünden Bugüne Adıyaman’da Sağlık” proje ile hastane içerisine müze kuruldu. Adıyaman’ın ilk sağlık çalışanları, hastanede kullanılan ilk cihazlar, ilk makam aracının mobilet olduğu yıllarda kullanılan cihazlar sergilendi.

Müzede sergilenen cihazlar içerisine en fazla ilgiyi 1980 yıllarında hastanenin resmi aracı olarak kullanılan mobilet gördü.

“Adıyaman körler memleketi”

Müzenin açılışında konuşan Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Fatih Doğan, “Adıyaman 1930’lu yıllarda hastanesi olmayan, doktoru olmayan, 7 bine yakın nüfusunun 6 bin 791’inin kör olduğu, ‘körler memleketi’ olarak bilinirdi. Adıyaman’da bugün 85 bin metrekare kapalı alanı olan, otelcilik hizmetlerini en üst seviyede olduğu, her bir alanda uzman hekimlerin yer aldığı, 80’e yakın poliklinik ile günlük 7 bin ayaktan hastaya hizmet veren hastanemiz var. ‘Dünden bugüne Adıyaman’da sağlık’ isimli proje ile Adıyaman’ın sağlık hizmetlerinde geçirdiği dönüşümde geldiği noktayı hastalarımızla değerlendirmek için bu alanı oluşturduk” dedi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise her alanda olduğu gibi sağlık alanında da Adıyaman’ın değişim dönüşüm yaşadığını belirterek, “Adıyaman’da en ufak bir rahatsızlıkta hastalarımız Malatya yolunda, Gaziantep yolunda, Adana yolunda maalesef can verirler ya da zor şartlarda hastaneye ulaşırlardı. Allah’a hamd olsun bugün gerçekten bugün hayali dahi mümkün olmayan bir noktaya geldik. Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen yıl 23 ülkeden hasta gelmiş. Bu hastanede 85 bin metrekare kapalı alana sahip. Buraya gelen hasta ve hasta yakınlarının ciddi bir memnuniyet var. İnşallah bununla da yetinmeyeceğiz. Bütün ilçelerimiz hastaneye kavuştu. İl merkezi bölge hastanesine kavuştu. İnşallah 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yapılacak. Adıyaman’da her alanda olduğu gibi sağlık alanında da güzel gelişmeler yaşanıyor” dedi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, Hastane Yöneticisi Fatih Doğan ve diğer yöneticiler tarafından müzenin açılış kurdelesi kesildi.