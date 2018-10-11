Kornea bankası hastaların görme umudu oldu

Adıyaman'da kurulan ‘Kornea Bankası' 6 ay gibi kısa sürede büyük başarılara imza atarak, bölgeye hizmet vermeye başladı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine 2018 yılı Mart ayında kurulan Kornea Bankası (Kornea Nakil Merkezi) Adıyaman ve bölgedeki birçok kişinin görme umudu oldu. Kornea Bankası tarafından 6 ay gibi kısa sürede 69 kornea temin edilirken, Adıyaman'da 21 hastane kornea nakli gerçekleştirdi. Görme kayıplarının tedavisinde uygulanan yöntem olan ve halk arasında ‘göz nakli' olarak adlandırılan kornea nakli birçok kişinin yeniden görmesini sağlıyor.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, 6 ay gibi kısa sürede büyük bir başarı sağladıklarını ve bölgeye hitap ettiklerini kaydetti. Doğan, “Daha önce ilimizde büyük bir problem olan, geçmişteki enfeksiyon hastalıkları nedeniyle görme problemi olan hastalara kornea nakli yaparak, tekrar görmelerini sağlıyoruz. Gözün ön kamerasındaki sıkıntı nedeniyle görme problemi olan hastalar, bu hastalığın tedavisinin çözümü bir kornea nakli yapmaktır. Biz de iki yıldır ilimizde yaptığımız bir çalışmayla ilimizde bir kornea nakil merkezi açtık. Bölgemizde Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illeri de bize bağlı olarak çalışıyor. Altı ay içerisinde 69 tane kornea temini yapıldı. Adıyaman'da 21 hastaya kornea nakli gerçekleştirildi. Ayrıca Elazığ, Van, Ankara ve bir çok ile de buradan kornea temin edilerek oradaki hastalarında görmesi sağlandı. Sağlık Bakanlığının belirlediği bir yıllık kornea nakil sayısı 70 iken, biz bu sayıyı 6 ayda yakaladık. İnşallah bir yıl bitmeden çok daha fazla sayılara da ulaşacağız” dedi.

Göz Bankası Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Ayşe Sevil Karadağ ise daha önceden hastaların il dışına sevk edildiğini vurgulayarak, “Daha önce kornea bankası olmadığı için hastalarımız dışarıya sevk oluyorlardı. Ya da özelde olmak durumunda kalıyorlardı.Özelde ortalama 35-40 bin TL civarında bir masraf çıkıyordu. Hastaları aynı zamanda sevk etme problemi yaşıyorduk. Kornea Bankasının kurulması ile çevre illere de fayda sağlamış olduk.Hastalarımız takip ve tedavisi burada düzenli yapılıyor. Hastalarımız mutlu” ifadelerini kullandı.

Kornea nakli olan Mahmut Yücel, Adıyaman'da böyle bir hizmetin verilmesinin çok güzel olduğunu ifade etti.

Kornea nakli yapılan Naciye Şan da yıllardır sorunlu olan gözünün kornea nakliyle sağlığına kavuştuğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Kornea nakli yaptıran Firuze Alp isimli hasta da hiç para vermeden bu sağlık hizmeti Adıyaman'da aldıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.