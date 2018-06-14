Koruyucu aileler iftar yemeğinde buluştu

Türkiye Petrolleri sosyal tesislerinde düzenlenen iftar yemeğine Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Vali Yardımcıları Ayhan Akpay, Yasin Yunak, Adem Kaya, Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Kaba, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Birinci Hukuk Müşaviri Murat Altuğ, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, TPAO Bölge Müdürü Himmet Aslandere, koruyucu aileler, koruyucu aile olmak için başvuruda bulunup sıra bekleyen aileler ve çocuklarımız katıldı. İftar yemeğinde konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, “Söz konusu çocuk olunca herkesin yüreği bir başka atar ama aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yüreği inanın bir başka atar. Neden mi, çünkü söz konusu çocuk, kadın, yaşlı, engelli ve toplum hizmeti deyince Allah’a şükür her şeyi seferber eden bir bakanlığımız var ve gerçekten sosyal devlet anlayışının gereği olarak aile kavramını ve ailenin devamı olan çocuklarımıza verdiği önemi bir bakanlık kurarak taçlandıran başka bir devlet yoktur. Bakanlığımız her geçen gün aileye ve geleceğimizin teminat olan çocuklarımıza en iyi hizmet modelini en iyi hizmet türünü sunmak için sürekli bir değişim dönüşüm içerisinde sürekli bir Ar-Ge içerisindedir. Ancak biz hangi hizmet modelini hangi hizmet türünü geliştirirsek geliştirelim siz saygıdeğer koruyucu ailelerin sunduğu ortamı emin olun sağlayamayız” dedi. Çelik, “Bakanlık olarak çocuklarımıza en iyi ortamı sağlamak için hakikaten bir seferberlik içerisindeyiz ama hiçbir eğitim ortamı hiçbir yetiştirme ortamı hiçbir sosyal ortam aile ortamının vereceği şefkati, vereceği sıcaklığı, vereceği güveni takdir edersiniz ki veremez. Çünkü sıcak aile ortamlarında kalan çocuklarımızın ruhsal, ahlaki ve akademik açıdan daha başarılı olduklarını gözlemlememiz bu hizmet modelinin önemini ortaya koymaktadır” diye konuştu.