Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 15:52

Koruyucu aileler iftarda buluştu

Adıyaman’da ki koruyucu aileler ile çocuklar düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Koruyucu aileler iftarda buluştu

20 Haziran 2017 15:52


Adıyaman Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Adıyaman Belediyesinin ev sahipliğinde koruyucu aile iftar programı düzenledi. Türkiye Petrolleri Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programa Adıyaman Valisi Abdullah Erin’in eşi Gülhan Erin, kurum müdürlerinin eşleri, koruyucu aileler, çocuk evleri koordinasyon merkezinde ve çocuk evleri sitesinde kalan çocuklar ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personelleri katıldı.


İftar programında bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin’in eşi Gülhan Erin “Bu anlamlı iftar sofrasında bizleri bir araya getiren Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bu vesileyle hepinizin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyor, bu kutsal ayın birlik ve beraberliğimizin pekişmesine ve kardeşliğimizin gelişmesine katkı sağlamasını ülkemiz başta olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. En değerli varlığımız olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetiştirilmesi için Devletimiz bütün imkanlarını seferber etmiş durumdadır. Bu çerçevede sunulan hizmetlerin temelinde öncelikle çocuklarımızın kurum bakımına alınmadan evde Ailesinin yanında desteklenmesi bunun mümkün olmaması halinde koruyucu Aile ve evlat edindirme hizmetlerinin devreye alınması yaklaşımı yatmaktadır. Bu yıl Türkiye genelinde 102 bin 458 çocuğumuz ailelerinin yanında destek almaya devam ederken, Adıyaman’da da Gönül Elçileri Projesi kapsamında 12 koruyucu ailemizin yanında 17 çocuğumuz desteklenmektedir. İlgi ve desteğe muhtaç çocuklarımıza hamilik yaparak onlara sevgi, muhabbet ve desteklerinizi esirgemeyerek yüzlerine tebessüm ve küçük yüreklerine mutluluk kattığınız için çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun” dedi.


Programın sonunda iftara katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:51
  • Güneş :04:58
  • Öğle :12:39
  • İkindi :16:33
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!