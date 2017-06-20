Koruyucu aileler iftarda buluştu

Adıyaman Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Adıyaman Belediyesinin ev sahipliğinde koruyucu aile iftar programı düzenledi. Türkiye Petrolleri Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programa Adıyaman Valisi Abdullah Erin’in eşi Gülhan Erin, kurum müdürlerinin eşleri, koruyucu aileler, çocuk evleri koordinasyon merkezinde ve çocuk evleri sitesinde kalan çocuklar ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personelleri katıldı.

İftar programında bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin’in eşi Gülhan Erin “Bu anlamlı iftar sofrasında bizleri bir araya getiren Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bu vesileyle hepinizin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyor, bu kutsal ayın birlik ve beraberliğimizin pekişmesine ve kardeşliğimizin gelişmesine katkı sağlamasını ülkemiz başta olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. En değerli varlığımız olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetiştirilmesi için Devletimiz bütün imkanlarını seferber etmiş durumdadır. Bu çerçevede sunulan hizmetlerin temelinde öncelikle çocuklarımızın kurum bakımına alınmadan evde Ailesinin yanında desteklenmesi bunun mümkün olmaması halinde koruyucu Aile ve evlat edindirme hizmetlerinin devreye alınması yaklaşımı yatmaktadır. Bu yıl Türkiye genelinde 102 bin 458 çocuğumuz ailelerinin yanında destek almaya devam ederken, Adıyaman’da da Gönül Elçileri Projesi kapsamında 12 koruyucu ailemizin yanında 17 çocuğumuz desteklenmektedir. İlgi ve desteğe muhtaç çocuklarımıza hamilik yaparak onlara sevgi, muhabbet ve desteklerinizi esirgemeyerek yüzlerine tebessüm ve küçük yüreklerine mutluluk kattığınız için çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Programın sonunda iftara katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.