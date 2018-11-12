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Kovalamaca sonucu yakalanan otomobilden eroin çıktı

Adıyaman’da, durumundan şüphelenilen ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobil içerisinden eroin maddesi ele geçirildi.

Adıyaman'da, durumundan şüphelenilen ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobil içerisinden eroin maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarında durumundan şüphelenilen bir otomobili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan otomobil içerisinde yapılan aramalarda 10 gram eroin maddesi ele geçirildi. Eroin maddesine el konulurken konuyla alakalı olarak otomobilde bulunan D.A., ile M.B., isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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