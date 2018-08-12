Köy içi yollar kilitli parke taşıyla yenilendi

Yapılan kilitli parke taşları sonrası İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Akpınar köyünde yapılan hizmetleri yerinde inceledi.

Başkan Mehmet Can Erdoğan, Adıyaman merkezde yapılan hizmetin aynısını köylerde yaşayan vatandaşların ayağına kadar götürdüklerini söyledi.

Erdoğan, “İl genel meclis üyelerimiz Mahmut Şahin ve Osman Koyuncu ile birlikte yapılan hizmetleri yerinde inceliyoruz. Bu köyümüzde altyapı ve içme suyu konusunda sıkıntı olmadığı gibi bu hizmetler uzun yıllardan bu yana vatandaşımıza verilmektedir. Adıyaman’ın bütün köylerinde olduğu gibi Akpınar köyümüzde de çöpler düzenli olarak kurumumuz tarafından toplanmakta. Şuanda Akpınar köyümüzde 3 bin metrekarelik bir alanda parke taşı örme çalışması yapılıyor. Bizlerde yapılan çalışmaları yerinde inceliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla sürekli olarak sahadayız ve sahada olmaya devam edeceğiz. Devletimiz aracılığıyla köylerimize güzel hizmetler yapıyoruz. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza ne kadar hizmet etsek azdır. Milletimiz hizmetin en iyisine layıktır. 15 yıl öncesine gittiğimiz zaman günümüzde yapılan hizmetleri hayal bile etmek mümkün değildi. Son 15 yıl içerisinde köylerimizde alt ve üst yapı, yol, parke taşı döşenmesi, taziye evi yapımı gibi çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor. Halkımıza hizmeti en iyi şekilde götürebilmek için ekibimizle birlikte kavurucu sıcağa rağmen 7 gün 24 saat boyunca çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Bütün hizmetlerimizi muhtarlarımızla ve halkımızla istişare yaptıktan sonra yapıyoruz. Vatandaşın efendisi olmaya değil, hizmetkarı olmak için çalışıyoruz. Seçimden seçime köylerimize gitmiyoruz. Adıyaman’ın en ücra noktasına kadar hizmeti götürerek, çalışmaları yerinde inceliyoruz” diye konuştu.