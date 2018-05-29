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29 Mayıs 2018 16:33

Köy muhtarından iftar yemeği

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Taşkale Köyü Muhtarı Kemal Akarslan, birlik, beraberlik ve kaynaşma adına köy halkına iftar yemeği verdi.

Köy muhtarından iftar yemeği

29 Mayıs 2018 16:33


Yeni hizmete giren Taşkale köyü taziye ve toplantı odasındaki iftar yemeğine tüm köy halkı katıldı.


Beraberlik ve dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen iftar programında köylülerin birbiriyle yaptıkları sıcak ve samimi sohbetler kaynaşmanın en güzel göstergesi oldu.


Mübarek Ramazan ayında bir arada iftar yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Taşkale Köyü Muhtarı Kemal Akarslan, “Yeni hizmet açtığımız Köyümüz taziye ve toplantı odasında köyde yaşayan vatandaşlarımızla iftarda bir araya geldik. Hemşerilerimizi bir araya toplayıp orucumuzu hep beraber samimi bir ortamda açmamız, tarif edilemez bir mutluluk. Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.




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