Köy okullarına 7 bin kitap dağıtıldı

Eğitim ve öğretimde kaliteyi artırarak milli ve manevi duygularına sahip bireylerin yetiştirilmesine yönelik hazırlanan projenin ‘Kitap Okuma’ kampanyasına destek olmak amacıyla 28 köy okuluna toplam 7 bin kitap dağıtımı gerçekleştirildi.

Düzenlenen ‘Kitap Okuma’ kampanyasıyla öğrencilerin kitap ihtiyaçlarının karşılanarak okuma alışkanlığının kazandırılması hedefleniyor. Öğrenciler kitapları okuyarak kompozisyon yarışmasına katılacak. Başarılı olan öğrenciler çeşitli hediyeler ile ödüllendirilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ek binasında gerçekleşen kitap dağıtım törenine, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Öztürk, Proje Koordinatörü Lütfü Başlı ve okul müdürleri katıldı.