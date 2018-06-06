Köy okullarındaki 4 kız öğrenci bisiklet ve burs kazandı

Narince Ortaokulunda başarılı öğrencilerden ilk 3’e geren 8. Sınıf öğrencilerinden Esra Güzel, Aysun Çelik ve Esma kulak ile Bağbaşı Ortaokulu 8. Sınıf öğrencilerinden Tuğba Çınar, düzenlenen törenle bisikletlerini almanın heyecanını yaşadı.

Merkezi İstanbul’da bulunan Narinceliler Derneği, okulların açıldığı ilk hafta Kahta ilçesine bağlı 4 köyde okuyan bin öğrenciye kırtasiye malzemeleri ve yardımcı kitap yardımında bulunarak sene sonunda başarılı olan ilk 3 öğrenciye bisiklet ve eğitim hayatı boyunca da burs bağlanacağı sözünü verdi.

Yıl sonunda Narince ve Bağbaşı Ortaokulu müdürü ile görüşen Narinceliler Dernek Başkanı Yavuz Uçan, 2017-2018 yılsonunda başarılı olan 4 kız öğrenciye bisiklet hediye ederek, aynı zamanda bu öğrencilere eğitim hayatı boyunca da burs bağlanacağı sözünü verdi.

Hem okulda başarılı oldukları için hem de bisiklete sahip oldukları için çok sevindiğini belirten Narince Ortaokulu 8. Sınıf öğrencilerini Narinceliler Derneği Başkanı Yacuz Uçan’a teşekkür etti.

Eğitime olan duyarlığından dolayı Narinceliler Dernek Başkanı Yavuz Uçan’a teşekkür eden Narince Ortaokulu Müdürü Davut Doğan, “Merkezi İstanbul’da bulunan Narinceliler Derneği, okulların açıldığı ilk hafta Narince ilkokulu ile ortaokulu başta olmak üzere öğrencilerimize ve Kahta ilçesine bağlı 4 köyde okuyan 1000 öğrenciye kırtasiye malzemeleri ve yardımcı kitap yardımında bulundu. Ayrıca teşvik amaçlı sene sonunda başarılı olan ilk 3 öğrenciye bisiklet ve eğitim hayatı boyunca da burs bağlanacağı sözünü de vermişti. Öğrencilerimizde bu anlamada çok çalıştı. Bisiklet ve burs kazandılar. Başkan Yavuz Uçan’a hem sözünü tuttuğu için hem de eğitime olan duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklide konuştu.

Kırtasiye malzemeleri, yardımcı kitap, başarılı olan ilk 3 öğrenciye bisiklet ve eğitim hayatı boyunca da burs gibi yardımların hedefinin eğitime destek olduğunu belirten Narinceliler Dernek Başkanı Yavuz Uçan, dereceye giren 4 öğrencinin de kız olmasında dolayı ayrıca mutlu olduğunu söyledi.

Başkanı Yavuz Uçan, “ Bizler dernek olarak bunu sosyal sorumluluk olarak biliyoruz. Köy okulları için yaptığımız kırtasiye, çanta, bisiklet ve burs gibi yardımlarımızın temel amacı eğitime destek olmaktır. Başarılı olan 4 öğrencimizin de kız olması beni ayrıca mutlu etmiştir. Bu anlamda eğitime destek vererek öğrencileri sevindirip onları teşvik etmeye çalıyoruz. Her şeyi devletten ya da öğretmenlerden beklemek yanlış olur. Bizler de bazen birer veli olarak bazen bir iş adamı olarak bazen de bir dernek olarak eğitime katkı sunmalıyız. Çünkü bu çocuklarımız geleceğin iş adımları, mühendisleri, avukatları, doktorları yani bunlar toplumun önemli bireyleri olacak çocuklarımızdır. O yüzden onları geleceğe hazırlamak, onları teşvik etmek ve eğitimlerine destek olmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.